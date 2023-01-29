رئيس جامعة بنى سويف يفتتح المبنى الجديد لشعب اللغات والبرامج

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم الأحد، مبنى الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة، كأول جامعة تخصص مبنى مركزي للشعب والبرامج، وذلك بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة داليا حسين المنسق العام للإدارة، والدكتورة منال أحمد نائب المنسق العام.

وعقب الافتتاح أجري الدكتور منصور جولة تفقدية داخل المبني الجديد الذي تم تجهيزه على أعلي مستوي حيث تم تزويده بالأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة، بالإضافة إلى قاعات التدريب الذكية بهدف رفع مستوى الخدمات الخاصة بالشعب والبرامج الجديدة، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الشعب والبرامج بالجامعة سواء من الناحية التعليمية حيث وصل عدد البرامج والشعب إلى 45 شعبة وبرنامج جديد بعد أن كان عددهم 13 فقط في عام 2017 الماضي، ومن الناحية الإدارية حيث أصبحت من أولى الوحدات بالجامعة التي تطبق التحول الرقمي واستطاعت ميكنة كافة التعاملات بها لتطبيق الحوكمة والشفافية في كافة الإجراءات.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة حرصت على إنشاء رامبات لتسهيل دخول ذوي الهمم إلى المبني، بالإضافة إلى تخصيص شباك تم تجهيزه لإنهاء الخدمة لهم في سهولة ويسر وذلك من منطلق الجامعة تجاه أبنائها من ذوي الهمم في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم حيث وجه برعايتهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع ويعمل دائما على تلبية كافة احتياجاتهم والاستماع إليهم ومشاركتهم في كافة الاحتفالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة.

وأشار الدكتور منصور حسن إلى أنه سيتم تقديم خدمات تدريبية وتأهيلية لسوق العمل لأوائل الطلاب على الفرق المختلفة ببرامج متميزة في المبنى المركزي الجديد، وتقديم هيكلة كاملة للوحدات التابعة وفريق عمل شعب اللغات والبرامج الجديدة.