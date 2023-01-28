جامعة بنى سويف توافق على توقيع بروتوكول تعاون لخدمة المجتمع المحلى

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعه بني سويف ب رئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 217، على توقيع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري بمحافظة بني سويف، لخدمة المجتمع المحلي وذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية للجامعة من خلال تكاتف القوي المختلفة والتعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور منصور حسن، فى بيان له، أن البروتوكول يهدف إلي التعاون مع نادي روتاري في مشروع تنمية القري بالمحافظة، وذلك من خلال رفع المستوى الصحي للمواطنين، والتوعية بالأمراض المتوطنة، والأمراض المنقولة عن طريق الحيوانات والطيور والذي سيتم من خلال عمل قوافل طبية شاملة لجميع التخصصات في الطب البشري والبيطري ودعم تلك القوافل بنخبة من أساتذة الطب والصيدلة والتمريض، وعقد الندوات التثقيفية في مبادئ التمريض والأسعافات الاولية، إضافه الى مشروع تشجير سور الجامعه بشرق النيل بالتعاون مع كلية الزراعه وتطوع عدد من الطلاب لغرس حوالي 5000 شجيره على أن يبدأ المشروع خلال اجازة نصف العام الدراسي، وكذلك مشروع معرض ملابس للطلاب بمقر الحرم الجامعي بشرق النيل.