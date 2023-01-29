اليوم السابع
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رئيس الوزراء البريطانى يقيل رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه

الأحد، 29 يناير 2023 11:28 ص
رئيس الوزراء البريطانى يقيل رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
وكالات

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أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة اليوم الأحد، بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل.

 

 


رئيس الوزراء البريطاني

ريشي سوناك

حزب المحافظين

الحكومة البريطانية



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