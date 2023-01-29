رئيس الوزراء البريطانى يقيل رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه

أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة اليوم الأحد، بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل.