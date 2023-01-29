حياة كريمة.. قوافل رياضية بالقرى المحرومة بكفر الشيخ ضمن فاعليات المشروع القومى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من فعاليات المشروع القومي للقوافل الرياضية بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تقيمها حتى 15 إبريل المقبل بمشاركة النشء والشباب بالقرى التي لا توجد بها منشآت رياضية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن القوافل الرياضية بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية، تهدف إلى تمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية وصول الرياضة لكافة فئات المجتمع ضمن أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة وقد بدأت القافلة الأولى بمركزي شباب شنو ومسير التابعين لإدارة شباب كفر الشيخ.

كما أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن القوافل تقدم بعض الألعاب الجماعية مثل " كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة و بعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه و الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة،ورفع مستوى اللياقة البدنية، تقام فعاليات تلك القوافل الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة و بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضه، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى ،مدير إدارة التنمية الرياضية وفريق عمل الإدارة.



جانب من ممارسة الرياض



فعاليات المشروع القومي للرياضضة



قوافل رياضبة بالقرى النائية