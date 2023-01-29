إطلاق إشارة بدء دوري الأسر المصرية بمشاركة 50 أسرة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

اطلقت مديرية الشباب والرياضة ب أسوان بقيادة ناصرسليم مديرالمديرية ،اليوم،إشارة البدء لمسابقة دوري الأسر المصرية بمشاركة ٥٠ أسرة.

ودوري الأسر تعممه وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وذلك بحضور سعد خليفة وكيل الرياضة و عزت علي مدير الإدارة العامة للرياضة بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بأسوان ، وتستمر المسابقة علي مدار ثلاثة ايام بمشاركة ٥٠ أسرة .

جدير بالذكر أن دورى الأسرة المصرية" يأتى تحت شعار "أسرتنا قد التحدى" بهدف زيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها.

و يتم تقسيم الأسر المشاركة بالدورى طبقاً للمراحل العمرية للأبناء من ٦ حتى ٨ سنوات، و٩ حتى ١٢ عاماً، و١٣ حتى ١٦ عاماً، وتحصل الأسر الثلاثة الأولى الفائزة (لكل مرحلة) على جوائز مالية قيمة.