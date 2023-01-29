جامعة أسيوط تعلن نجاح عملية قلب مفتوح واستئصال ورم نادر من القلب

أسيوط-هيثم البدرى

أعلنت جامعة أسيوط، عن نجاح قسم جراحة القلب والصدر ب مستشفى القلب الجامعي، فى إجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة، واستئصال ورم نادر من القلب، واستبدال الصمام الميترالي، والذى يعد من حالات الأورام النادرة والحرجة شديدة الخطورة والتعقيد، وذلك لمريض فى العقد الثالث من العمر كان يعاني من ضيق بالتنفس وألم بالصدر.

وأشاد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والذى أعلن فيه عن العمل الرائد والمتميز للمستشفى، وجهود كوادرها الطبية المتميزة فى علاج الحالات المعقدة والخطرة من مرضى القلب والقدرة على التعامل مع جميع الحالات الحرجة فى ذلك التخصص الدقيق.



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وفي السياق ذاته أكد الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية،على مواصلة مستشفي القلب الجامعى في تقديم الرعاية الحرجة لمرضى القلب وجراحاته واستحداث العديد من الخدمات المتميزة مثل عمل حاﻻت القسطرة اﻷولية لمرضي الجلطات القلبية الحادة ، وخدمة الحاﻻت الطارئة وإجراء أخطر وأدق عمليات جراحة القلب بدقة عالية, مشيراً إلي سعي المستشفي فى إكساب شباب اﻷطباء العديد من الخبرات العملية ومواكبتهم ﻷحدث طرق التشخيص والعلاج.

وأوضح الدكتور عصام الدين محمد عبد الله مدير مستشفى القلب الجامعى، استقبال المستشفى للمريض، والذى كان يعاني من ضيق بالتنفس وألم بالصدر، وتم إجراء الاشاعات والفحوصات اللازمة و تبين وجود ورم كبير بالناحيه اليسري من القلب وارتجاع شديد بالصمام الميترالي، وضعف شديد في عضلة القلب مما استدعى تشكيل فريق من أطباء جراحة القلب والصدر على الفور بقيادة دكتور محمد فاروق عبد الحافظ مدرس جراحة القلب و الصدر، وطبيب أحمد سمير، وطبيب علي زين مدرسيين مساعدين بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيب عمرو ممدوح نائب بقسم جراحة القلب والصدر، ودكتور هاني مصطفي استشاري التخدير، ودكتورة داليا صلاح استشاري تخدير، وطاقم التمريض والذى ضم مستر أحمد فني مكينة قلب مفتوح ومس اسلام تمريض جراحي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم رئيس جراحة القلب والصدر، أنه تم إجراء العملية الجراحية للمريض بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى القلب الجامعي، وتم استئصال الورم من القلب واستبدال الصمام الميترالي وتم نقل المريض عقب الجراحة إلي وحدة الرعاية المركزة بقسم جراحة القلب والصدر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة حتى تماثل الشفاء والعودة الي المنزل فى حالة صحية جيدة.