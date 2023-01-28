إجراء أول التدخلات الجراحية الميكروسكوبية للمخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعى

سوهاج - محمود مقبول

نجح فريق طبى من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، فى إجراء أول التدخلات الجراحية الميكروسكوبية للمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعى الجديد، لتكون انطلاقة للجراحات الدقيقة المتخصصة بالمستشفى الجديد لخدمة المرضى من أهالى الصعيد.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، على التطور الذى تشهده المستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين المرضى المترددين عليها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة الصحية وخاصة بمحافظات جنوب الصعيد، لتقديم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأضاف عبد الخالق، أن المستشفى الجامعى الجديد والتى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحها خلال شهر يناير الماضى، تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية وصرحًا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجى، ومحافظات جنوب الصعيد، وخطوة جديدة فى مسيرة التنمية لصعيد مصر.

وأشار الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أنه قام الفريق الطبى بتركيب صمام بالمخ لطفل حديث الولادة من أطفال المبتسرين، والذى لم يتجاوز عمره 20 يوماً، حيث تم تشخيصه كحالة استسقاء بالمخ.

وأوضح الدكتور محمد احمد عبدالعال رئيس القسم، أنه تم نقل المريض إلى وحدة المبتسرين عقب التدخل الجراحى الدقيق، ومتابعته للتأكد من عمل الصمام المخى البريتونى ومتابعة العلامات الحيوية وضغط المخ، لافتاً إلى أن الطفل استعاد درجة الوعى كاملة مع الحركة الطبيعية للأطراف الأربعة وتم خروجه من المستشفى بحالة جيدة.