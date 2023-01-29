اليوم السابع
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الأحد، 29 يناير 2023 12:36 م
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توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية والمركز القومي للدراسات القضائية

الأحد، 29 يناير 2023 12:15 م
توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية والمركز القومي للدراسات القضائية توقيع برتوكول التعاون
كتب وليد عبد السلام

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وقع السيد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة الدواء المصرية والمركز القومي للدراسات القضائية.
 
يهدف البروتوكول إلى تنظيم وعقد دورات تدريبية لمفتشي الهيئة، المخول لهم صفة الضبطية القضائية، في شتى النواحي القانونية والإدارية المتصلة بطبيعة عملهم.
 
وأكد رئيس الهيئة الدواء أن البروتوكول جاء في ضوء الخطوات التنفيذية التي تتخذها هيئة الدواء المصرية لرفع قدرات مفتشي الهيئة بما يساهم نحو العمل على احكام الرقابة وضبط السوق الدوائي.
 
وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم البدء في تنفيذ أولى الدورات التدريبية لعدد من المفتشين بهيئة الدواء المصرية، وعلى أن تتوالى الدورات التدريبية تباعا خلال الفترة المقبلة.
 
حضر مراسم التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، السيد المستشار الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانوني للهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة؛ والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات؛ والدكتور ياسين رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.
 
يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعميق أواصر التعاون المؤسسي الهادف إلى إحكام الرقابة، وضبط سوق الدواء المصري، والارتقاء بالمستوى الفني لمفتشي هيئة الدواء المصرية.
 
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هيئة الدواء

الدراسات القضائية

المركز القومي للدراسات القضائية



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