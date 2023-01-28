هيئة الدواء المصرية: مدة صلاحية "أنبوبة المرهم" 6 أشهر

كتب وليد عبد السلام

أصدرت هيئة الدواء المصرية الدليل التنظيمى الخاص بمدد صلاحية الأدوية بعد فتحها.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية من خلال الدليل، أن مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها تختلف من نوع لآخر، مشيرة إلى أن السوائل الفموية، وهي السوائل التي يتم تناوله عن طريق الفم تكون 6 أشهر من تاريخ الفتح، أما المضادات الحيوية فيجب التأكد من الصيدلي بشأن تاريخ الصلاحية، إذا لم تكن موضحة على العبوة، وبالنسبة للسوائل الخارجية تكون صلاحيتها 6 أشهر من الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.

وعن مدة صلاحية الكريم الذي يأتي على شكل أنبوب بعد الفتح تكون 6 أشهر، أو حسب توصيات الشركة المصنعة، إذا كانت المدة أقصر أما الكريم الذي يأتي على شكل علبة بتكون مدته شهرا واحدا بعد الفتح.

وبالنسبة للمراهم على شكل أنبوب تكون مدة صلاحيته 6 أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر، أما المرهم على شكل علبة فتكون مدة الصلاحية 3 أشهر من تاريخ الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.

وتاريخ صلاحية الأقراص الفوارة المعبأة في علب شهر واحد من تاريخ فتحها وتاريخ صلاحية قطرات أو مراهم العين سواء كانت أذن أو أنف تكون في الغالب 28 يوما من تاريخ الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

والقطرات أحادية الجرعة تستخدم مره واحدة فقط، ويتم التخلص مما تبقى من وحدة الجرعة أحادية بطريقة آمنة، وتاريخ صلاحية الأنسولين بعد الفتح 4 أسابيع للقلم أو للأمبول، إذا تم الحفظ في درجة حرارة 2-8 درجة مئوية.

وهناك حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، لذا تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للمكتوب في النشرة الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات المكتوبة على العبوات.