توقيع بروتوكول تعاون بين تمريض الإسكندرية ومديرية الصحة والنقابة للتعاون المشترك

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وقعت كلية التمريض جامعة الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ونقابة التمريض برتوكول تعاون مشترك

يتضمن البروتوكول عمل دورات تدريبية لأعضاء هيئات التمريض بالمستشفيات والوحدات فى مجالات الرعاية المركزة والعمليات والغسيل الكلوى والأطفال حديثى الولادة والاستقبال والطوارئ والحروق والإنعاش القلبى الرئوى علاوة على برامج إعداد القادة والمدربين.

وتم الاتفاق على عقد الانشطة التدريبية داخل قاعات النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية على أن تتولى مديرية الشئون الصحية وكلية التمريض توفير المدربين المؤهلين.

وقع البروتوكول عن نقابة التمريض الدكتورة "كوثر محمود" نقيبة التمريض وعضو مجلس الشيوخ، وعن مديرية الشئون الصحية الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، وعن كلية التمريض الدكتورة "نفرتيتي حسن" عميدة الكلية ، كما حضر توقيع البروتوكول و "عفاف محمد فهمى" مديرة إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية و"سهى مصطفى" رئيسة النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية.

فى سياق اخر نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة لخدمة أهالي المركز والقرى المحيطة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور اشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.