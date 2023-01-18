عميد تمريض الإسكندرية تتفقد لجان الامتحانات وأعمال الكنترول 

كما شمل المرور تفقد كنترولات المستويات الاربعة والاستماع الي رؤساء الكنترول عن مدى دقه تطبيق الآليات الصحيحه والدقيقه لأعمال الكنترول من تجهيز اوراق الاختبارات وأعمال تصحيح ورصد النتائج، وتفقدت وحده القياس والتقويم والتي تقوم باعمال التصحيح الإلكتروني والتي تتميز بالدقه في تصحيح الاختبارات.

كما تفقدت مطبعة الكلية والتأكيد على سريه طباعه الاختبارات والتأكيد على تنفيذ الآليات الجامعية لطباعة الاختبارات وتأمين جميع الأوراق بوجود منسق الماده مع التأكيد على وضع جدول منظم لطباعة الاختبارات بمواعيد مناسبة.

وأكدت على توفير جميع الامكانيات اللازمه لطباعه واختام الاختبارات وتامينها حتى الانتهاء من الاختبارات الورقيه بنهايه الأسبوع المقبل.

أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الاثنين على إنتظام إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتى من المقرر انتهاؤها يوم 26 يناير القادم، ووجه وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ إنتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد " نبيل"على ضرورة التصدى لحالات الغش بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع حالات الغش، والإلتزام بقواعد العملية الامتحانية، لتوفير أقصى درجة من الانضباط داخل اللجان ووجه س بسرعة التحقيق في حالات الغش خلال موعد أقصاه 48 ساعة من ضبط الواقعة.