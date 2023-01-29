بدء خطة تدعيم طريق ترعة الولياب بـ15 عمود إنارة و20 كشاف ليد في الطود بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تابع رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أعمال إدارة الكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، فى تدعيم طريق ترعة الولياب بالطود بعدد 15 عمود ضغط منخفض، و20 كشاف ليد بعد الإنتهاء من شد الأسلاك علي أعمدة الإنارة بالطريق الذي يربط قرية منشية النوبة بمدينة الطود، وذلك بالتنسيق مع شبكة هندسة كهرباء العديسات بالطود.

فيما قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بمتابعة الأعمال الجارية لمشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود على ترعة الكلابية، وذلك بعرض 16 متر وطول 50 متر، والذي يتضمن إنشاء كوبري جديد وعداية للمرافق، مع رفع منسوب الكوبري الجديد، ليكون بديلا للكوبري القديم المتهالك والذي يبلغ عرضه 5 متر فقط، والذي ينخفض عن الطرق المجاورة بفرق واحد متر ونصف.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، خلال الجولة أنه تم الإنتهاء من تنفيذ العداية وتوصيل المرافق عليها، وجاري تنفيذ الأعمال الإنشائية للكوبري بصب 24 خازوق من أصل 96 خازوق لرفع الكوبري الجديد عليها، عقب الانتهاء من تطهير بغلتين من بغال الكوبري القديم، وذلك بالتنسيق جهاز التعمير بالبحر الأحمر وقطاع الأقصر وشركة مياه الشرب بالأقصر والشركة المصرية للاتصالات.

وكان قد تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته الدكتور غانم علي بسطاوي مدير الادارة الصحية بالطود، أعمال القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمقر الوحدة الصحية بحاجر المريس بمركز الطود، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لتسهيل أعمال القوافل الطبية بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح مدير الادارة الصحية بالطود، إن القافلة تقام على مدار يومين، وتشمل تخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والجلدية والباطنة والعظام وصيدلية وكشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي) ، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وايضا تحاليل السكر وقياس الضغط وإعداد التقارير اللازمة من قبل اطباء اخصائيين بالقافلة.



تدعيم طريق ترعة الولياب بالطود بـ15 عامود إنارة و20 كشاف



تدعيم طريق ترعة الولياب بالطود بـ15 عامود إنارة



تركيب 15 عامود إنارة و20 كشاف الليد شرق الأقصر