الأقصر تشهد إقامة المعرض الخامس أهلا رمضان ضد الغلاء بمدينة الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، افتتاح المعرض الخامس من معارض أهلا رمضان لتوفير سلع ومنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين فى مدينة الطود شرق الأقصر، وهو المعرض الخامس الذي يتم افتتاحه بعد معرضين فى مدينة الأقصر ومدينة إسنا، ومعرضين بمدينة البياضية وأرمنت، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، والمحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.

وفي هذا الصدد قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، ومحمود علي حسن دياب مدير إدارة التموين بالطود، بمتابعة استعدادات وتجهيزات إقامة شادر «أهلًا رمضان 2023»، بالجهود الذاتية لبيع السلع الإستراتيجية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار أقل من السوق المحلية ، بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وقال رئيس مركز ومدينة الطود، خلال الجولة على المعرض، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، بالتوسع في إقامة المنافذ والشوادر الخاصة بالسلع الغذائية والأساسية، حيث شهد الشادر إقبالاً كبيراً من المواطنين في بداية استعداداته وتجهيزه.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة تموين الطود، أن الأسعار في متناول الجميع حيث ان متوفر بالشادر كيلو السكر بسعر 17 جنيه، والأرز 15 جنيه، والزيت واحد لتر 55 جنيه، والسمنه الخليط 45 جنيه، والسمنه النباتي 38.5 جنيه، والفول 25 جنيه، والعدس 40 جنيه، والشاي 40 جرام بسعر 5 جنيهات، والمكرونات 12.5 للكيلو، والجبنة ربع كيلو بمبلغ 10 جنيه، بالإضافة إلى أسعار الطماطم والبطاطس واليوسفي والبرتقال لكل منهما بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.

ومن جانبه قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب تلك المعارض يوجد 20 فرع لمشروع جمعيتى، و11 منفذ أمان، و4 منافذ ثابتة الخدمة الوطنية، و7 منافذ متنقلة الخدمة الوطنية، و14 منفذ ثابت المنطقة الجنوبية، ومنفذ متنقل المنطقة الجنوبية، و5 قوافل متنقلة بدائرة المحافظة، حيث تتوافر بها جميعا كافة السلع الغذائية بالأسعار المعلنة للجمهور، حيث إن خطة وزارة التموين في هذا الشأن تعمل على زيادة المعروض من كافة السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية ومشروع جمعيتي المنتشر بأرجاء المحافظة بالأسعار العادلة والمخفضة، وكذلك تنفيذ افتتاحات متتالية لمعارض «أهلاً رمضان - ضد الغلاء» ، بمدينة البياضية والقرنة وأرمنت وإسنا، وكافة أرجاء المحافظة، وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالأقصر، وكبار التجار والسلاسل التجارية الكبرى، وتجهيز قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى والمدن ومشاركة مشروع عربيتي التابع للوزارة.



افتتاح المعرض الخامس أهلا رمضان ضد الغلاء بمدينة الطود



اقبال المواطنين على المعرض بمدينة الطود



الأقصر تشهد افتتاح المعرض الخامس أهلا رمضان ضد الغلاء



توفير السلع فى المعرض بمدينة الطود



توفير خضروات فى معرض أهلًا رمضان بمدينة الطود



رصد أسعار السلع فى معرض أهلًا رمضان بمدينة الطود



رئيس المدينة يتابع إقامة معرض أهلًا رمضان بمدينة الطود