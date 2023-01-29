انطلاق العمل فى محكمة العريش بعد توقف 8 سنوات بانعقاد الجلسات والنيابات‎‎.. صور

عادت محكمة العريش الابتدائية اليوم الأحد للعمل بشكل طبيعى بعد توقف استمر لنحو 8 سنوات، واستهلت بجلسات المشورة وتجديد الحبس، وانعقاد الجلسات بمقر المحكمة ونيابتى قسمى أول وثانى العريش الجزئيتين.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل قد أصدر قرارا بانتظام العمل بالمحكمة والنيابة العامة وعودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش.

كما تضمن القرار عودة العمل بنيابتى قسمى أول وثانى العريش الجزئيتين بمقر المحكمة.

وكان قد تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء الابتدائية فى يونيو 2021، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى فى مؤسسات الدولة وخاصة وزارة العدل من خلال تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، وذلك مواكبة لعودة الحياة الطبيعية بالمحافظة.

وقبل 8 سنوات أستشهد 3 قضاة وأصيب رابع فى هجوم نفذته عناصر إرهابية على سيارة ميكروباص يستقلها القضاة أثناء سيرها بشارع البحر بالعريش مما أدى إلى تعليق العمل فى محكمة شمال سيناء الابتدائية ونقل جلساتها إلى مجمع المحاكم فى مدينة الاسماعيلية.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن عودة العمل فى محكمة شمال سيناء الابتدائية يأتى فى إطار عودة الحياة إلى طبيعتها فى محافظة شمال سيناء بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقدم المحافظ الشكر للسيد رئيس الجمهورية على توجيهاته بعودة الحياة إلى طبيعتها فى محافظة شمال سيناء وانتظام العمل فى جميع مؤسسات الدولة على مستوى المحافظة.

كما قدم المحافظ الشكر لوزير العدل على قرار عودة العمل فى محكمة شمال سيناء مهنئا أبناء محافظة شمال سيناء وخاصة المحامين بعودة المحكمة مرة أخرى إلى مدينة العريش.

وقدم المحافظ التحية إلى أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة والمدنيين، والذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن الغالى على نفوسنا جميعا.

وأعلن المحافظ أن استمرار جميع أجهزة الدولة فى تقديم التيسيرات الممكنة أمام المواطنين طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.