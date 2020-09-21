حملة تعقيم لمحكمة العريش وبدء استقبال طلبات المرشحين المحتملين للنواب.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهد مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية، أعمال رش وتعقيم قام بها فريق مجهز من موظفى المحكمة تنفيذا للإجراءات الاحترازية اليومية المتخذة قبل بدء العمل فى استقبال طلبات المرشحين المحتملين واستخراج اوراقهم المطلوبة.وقام الفريق المخصص بأعمال الرش والتعقيم، بتطهير مدخل المحكمة ومقر انعقاد اللجنة العليا للانتخابات التى تتلقى طلبات المرشحين من كل انحاء المحافظة، والمكاتب التى يتردد عليها المتقدمين لإستخراج الأوراق والمكاتب الإدارية ومكتب رئيس المحكمة.

بدورها انعقدت لليوم الرابع لجنة تلقى طلبات المرشحين المحتملين لليوم الرابع بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش برئاسة المستشار محمد منير عبد الفهيم رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية ورئيس اللجنة.

وكان تقدم بطلبات وملفات الترشح 12 مرشحا محتملا لمجلس النواب بشمال سيناء، وسجل فى اليوم الأول تقدم 11 مرشحا وفى اليوم الثانى مرشح واحد، فيما لم يتقدم احد فى اليوم الثالث للمنافسة على مقاعد الفردى فى الدائرتين الاولى والثانية .

وتشهد دواوين شمال سيناء حركة دؤوبة من العائلات التى تستعد لطرح مزيد من المرشحين خلال الايام القادمة، فيما اعلن عددا من سبق واعلنوا خوضهم الانتخابات عن عدم تقدمهم لصالح ابناء عمومتهم ، وتسعى كل قبيلة فى العريش ومركزى الشيخ زويد ورفح وبئر العبد ورمانه على اختيار مرشحين من ابنائها .



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حملة رش وتعقيم لمحكمة العريش (1)



حملة رش وتعقيم لمحكمة العريش (2)



حملة رش وتعقيم لمحكمة العريش (3)



حملة رش وتعقيم لمحكمة العريش (4)