اليوم السابع
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المستشار الألمانى: نبذل قصارى الجهد لمنع اندلاع الحرب بين روسيا والناتو

الأحد، 29 يناير 2023 12:40 م
المستشار الألمانى: نبذل قصارى الجهد لمنع اندلاع الحرب بين روسيا والناتو المستشار أولاف شولتز
كتبت: هناء أبو العز

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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه سيفعل كل ما في وسعه لتجنب حرب بين روسيا والدول الأعضاء في الناتو.
 
وقال شولتز في مؤتمر صحفى: لقد فعلنا كل شيء لمنع تصعيد هذه الحرب الذي يؤدي إلى صراع بين روسيا ودول الناتو، وسنفعل كل شيء حتى لا يحدث هذا.
 
جاء ذلك  في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في قصر سان مارتن في بوينس آيرس.
 
وكانت ألمانيا قد أعلنت أنها ستسلم 14 دبابة ليوبارد من النوع 2A6 وستسمح لحلفاء مثل بولندا بإعادة تصدير دبابتهم، كما وعدت الولايات المتحدة بإرسال 31 من دباباتها من طراز أبرامز إلى أوكرانيا قبل أن تتدخل بريطانيا بدباباتها من طراز تشالنجر 2.
 
فيما أصر شولتز على أنه على الرغم من أنه نزاع بين روسيا وأوكرانيا، إلا أنه لن يمنع ألمانيا أو دول أخرى من دعم كييف بالمساعدات الإنسانية والمالية أو بإرسال أسلحة.
 
وبدأ المستشار الألماني زيارته الرسمية للأرجنتين يوم السبت ، وهي الأولى منذ توليه منصبه في ديسمبر 2021، كما سيزور جولة أمريكا الجنوبية أيضا تشيلي والبرازيل.
 
 

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