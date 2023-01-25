

وقالت "دير شبيجل"،إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بدفعة من دبابات "ليوبارد 2" بعد الرضوخ للضغوط الدولية، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



ونقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة" أن الحكومة الفيدرالية بقيادة شولتز، ستمنح أيضًا التراخيص اللازمة للسماح للحلفاء الآخرين بإرسال الدبابات من نفس النوع إلى أوكرانيا.



وظهر التقرير بعد أن تبين أن الولايات المتحدة "تميل" إلى إرسال عدد كبير من دبابات "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا، مع إعلان متوقع هذا الأسبوع.



وفي موسكو، قالت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن المستشار الألماني أولاف شولتس، قال "تم اتخاذ القرار ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 القتالية".



وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.



كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.