الكهرباء: التطوير المستمر بـ"شعاع" أدى لنتائج إيجابية لصالح المواطن والدولة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة اتخذت العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين و ضمان عدم التلاعب فيها ووضعت مشاكل الفواتير على رأس أولويتها خلال السنوات، مضيفاً أن التنسيق الجيد بين شركات توزيع الكهرباء و شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء و التطوير المستمر الذى تقوم به شركة شعاع أدى إلى نتائج إيجابية للمواطن و الدولة معا و ذلك من خلال إصدار فاتورة دقيقة تعبر عن اﻻستهﻻك الفعلى للمشترك.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"أن شركات توزيع الكهرباء تحتفظ بصور العدادات التى ترسلها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات وذلك لمدة 3 أشهر سابقين، لافتا إلى أن تصوير العداد بواسطة شركة شعاع مكن قطاع الكهرباء من القضاء بنسة كبيرة تجعلها شبه منعدمة.

وأشار حمزة إلى أن تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل اى عنصر بشرى مع اتباع مراحل مراجعة الفاتورة قبل إصدارها بدقة وراء اختفاء مشاكل فواتير اﻻستهﻻك.

قال حمزة، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة اﻻلتزام بإصدار فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطن بناء على صورة العداد التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وعدم إصدار أى فاتورة بناء على متوسط اﻻستهلاك و أن تكون المرجعية الرئيسية ﻹصدار الفاتورة هى صورة العداد التابعة لشركة شعاع و ليس التى يتم تسجيلها إليكترونيا بواسطة المواطن نظرا لدقة صورة شعاع و وجود علامة مائية بها يصعب التﻻعب بها.