السفير الألمانى يكرم الفائزين بالمسابقة الصحفية "منتدى القاهرة للتغير المناخى"

كتبت: هناء أبو العز

كرم ا لسفير الألمانى فرانك هارتمان ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بمصر، اليوم، أربعة من الفائزين في المسابقة الصحفية "منتدى القاهرة للتغير المناخي" في إطار احتفال جرى في مبنى السفارة، وتقديرا لأعمالهم المؤثرة من أجل إبراز أهمية حماية البيئة والتغيرات المناخية وإسهامهم في شحذ الوعى بهذا الموضوع الهام، فقد حصل كل من رحمة ضياء إبراهيم (عن الصحافة المتلفزة / الڤيديو)، ومحمد السنهوري (عن الصحافة المطبوعة)، وهدير الحضري وأحمد قطب (كلاهما عن الصحافة الإلكترونية) على "جائزة منتدى القاهرة للتغير المناخي للإسهامات المتميزة في مجال الصحافة البيئية".

وصرح السفير هارتمان بهذه المناسبة قائلا: "تكتسب الصحافة الجيدة المستقلة أهمية حاسمة في شحذ الوعى بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، إذ يعد الصحفيون حلقة الوصل بين الحكومات والقطاع العلمي والمجتمع المدني ودوائر الرأى العام، حيث يتسنى لهم الإسهام في توعية جمهور عريض من المجتمع بموضوع التغيرات المناخية وترابط تفاصيله.

وأضاف السفير: يتبوأ هذا الموضوع مركزا متقدما على جدول الأعمال بانعقاد مؤتمر دولي آخر حول المناخ، ألا وهو المؤتمر الدولي الثامن والعشرين حول المناخ COP28 المزمع انعقاده هذا العام في دبى. ومن ثم فقد قررت السفارة الألمانية ، التي تولي هذه الموضوعات عناية خاصة في عين المكان بالقاهرة نيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، مكافأة الجهود المتميزة التي يبذلها الصحفيون المصريون في مجال الصحافة البيئية وذلك بمنح جائزة سنوية للصحافة البيئية من خلال منتدى القاهرة للتغير المناخي، و لقد استحق الصحفيون الأربعة الذين تم تكريمهم اليوم هذه الجائزة بما قدموه من أعمال متميزة أسهمت في توعية الرأى العام بالشئون البيئية."

كما أبرز السفير هارتمان دور منتدى القاهرة للتغير المناخي في هذا المجال وأعرب عن سعادته بمواصلة التعاون المتميز مع الشركاء الألمان والمصريين وعلى رأسهم وزارة البيئة المصرية.

شهد عام 2011 إنشاء منصة مصرية ألمانية تحت اسم "منتدى القاهرة للتغير المناخي" كمشروع تعاون بين السفارة الألمانية بالقاهرة ووزارة البيئة المصرية وجهاز شئون البيئة المصري (EEAA) والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE)، ويعد هذا المنتدى ملتقى لتبادل الرأى والرؤى بين الباحثين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة القضايا الراهنة في مجال حماية البيئة والمناخ، كما يساهم في شحذ الوعى العام في مصر بقضايا البيئة.