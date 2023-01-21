سفير ألمانيا يستقبل أعضاء مجلس إدارة "المصرى للشؤون الخارجية"

كتبت هناء أبو العز

دعا السفير الألمانى فرانك هارتمان أعضاء مجلس إدغرة "المصرى للشؤون الخارجية" برئاسة محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، على مأدبة غداء من أجل مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والتحديات التى تواجه المنطقة.

من جانبه، قال فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية وهو ما ينعكس على طبيعة التعاون الاستراتيجى بين البلدين، الأمر الذى نلمسه من خلال التشاور المستمر بين القياديتين المصرية والألمانية.