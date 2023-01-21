اليوم السابع
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سفير ألمانيا يستقبل أعضاء مجلس إدارة "المصرى للشؤون الخارجية"

السبت، 21 يناير 2023 02:00 م
سفير ألمانيا يستقبل أعضاء مجلس إدارة "المصرى للشؤون الخارجية" سفير ألمانيا مع أعضاء المجلس
كتبت هناء أبو العز

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دعا السفير الألمانى فرانك هارتمان أعضاء مجلس إدغرة "المصرى للشؤون الخارجية" برئاسة محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، على مأدبة غداء من أجل مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والتحديات التى تواجه المنطقة.

من جانبه، قال فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية وهو ما ينعكس على طبيعة التعاون الاستراتيجى بين البلدين، الأمر الذى نلمسه من خلال التشاور المستمر بين القياديتين المصرية والألمانية.

سفير المانيا يدعو المصري للشؤون الخارجية للتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
 صورة جماعية
 

المجلس المصري للشؤون الخارجية

السفارة الالمانية بالقاهرة

المانيا

مصر

محمد العرابي



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