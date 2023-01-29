اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

الأحد، 29 يناير 2023 01:05 ص
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى
اش ا

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أحياء في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا الفلسطينية من بينها أحياء "أبو العسل"، و"أبو داهوك"، و"المقايطة"، و"المقبرة"، في الوقت الذي حلقت فيه "طائرة مسيّرة" اسرائيلية في سماء المخيم.
 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت شارع القدس المؤدي إلى مدخل مدينة أريحا الجنوبي أمام الفلسطينيين، كما أغلقت المدخل الشمالي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية .
من ناحية أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.
 
وأشارت الوكالة الفلسطينية أن المواجهات اندلعت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الاسرائيلى الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما إدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين .

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

اريحا

اخبار فلسطين



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