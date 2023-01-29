الأطعمة الغنية بالألياف هتساعدك على إنقاص الوزن بشكل فعال.. اعرفى السبب

كتبت ميرفت رشاد

بعض الطرق التي يعمل بها تناول الألياف على زيادة فقدان الوزن: 1. يحسن صحة بكتيريا الأمعاء تساعد بكتيريا الأمعاء في وظائف مثل صنع الفيتامينات ومعالجة النفايات بينما يوفر لها البشر مكانًا للعيش والتغذية للأكل، تكشف العديد من الدراسات أيضًا أن أولئك الذين يستهلكون المزيد من الألياف القابلة للذوبان لديهم تنوع أكبر في البكتيريا ونتائج صحية أفضل ، حتى لو لم يكن من الواضح سبب ذلك. علاوة على ذلك ، وجدت دراسة حديثة أن خطر دهون البطن ينخفض لدى الأشخاص الذين لديهم مجموعة واسعة من بكتيريا الأمعاء. من المكونات الأساسية التي يتم تجاهلها بشكل متكرر الألياف، فبعض أنواع الألياف القابلة للذوبان لها تأثير كبير على وزنك وصحتك والتمثيل الغذائي، يمكنك تجنب اكتساب دهون البطن وتقليل الدهون عن طريق تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان، أظهرت العديد من الدراسات الأخرى انخفاض خطر الإصابة بالدهون لدى الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الألياف القابلة للذوبان، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".تساعد بكتيريا الأمعاء في وظائف مثل صنع الفيتامينات ومعالجة النفايات بينما يوفر لها البشر مكانًا للعيش والتغذية للأكل، تكشف العديد من الدراسات أيضًا أن أولئك الذين يستهلكون المزيد من الألياف القابلة للذوبان لديهم تنوع أكبر في البكتيريا ونتائج صحية أفضل ، حتى لو لم يكن من الواضح سبب ذلك. علاوة على ذلك ، وجدت دراسة حديثة أن خطر دهون البطن ينخفض لدى الأشخاص الذين لديهم مجموعة واسعة من بكتيريا الأمعاء.

2. يقلل الشهية لإنقاص الوزن، يجب أن يكون لديك نقص في السعرات الحرارية، هذا يعني أن جسمك يجب أن يستهلك سعرات حرارية (طاقة) أكثر مما يمتص، يجد الكثير من الناس أن حساب السعرات الحرارية مفيد، ولكن إذا قمت باختيار الوجبات المناسبة ، فقد لا يكون ذلك ضروريًا، يمكن تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها عن طريق أي شيء يحد من شهيتك، قد تفقد الوزن تلقائيًا إذا انخفض الجوع.

3. يساعد في الحفاظ على الوزن خطوة أساسية في فقدان الوزن هي الحفاظ عليه أيضًا، من المحتمل أن تأكل أقل وستشعر بالشبع لفترة أطول إذا كنت تستهلك أطعمة غنية بالألياف بدلاً من الأطعمة منخفضة الألياف لأنها عادة ما تكون أكثر إرضاءً، بالإضافة إلى ذلك ، تستغرق الأطعمة الغنية بالألياف وقتًا أطول للاستهلاك وتكون أقل "كثافة للطاقة" ، مما يعني أنها تحتوي على سعرات حرارية أقل لكل وحدة من الطعام.