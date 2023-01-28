دهون البطن عند النساء.. 6 طرق لتقليل الدهون حول معدتك

الدهون الموجودة حول البطن من أسوأ الدهون التي يصعب التخلص منها ويمكن أن تضر بصحتك وتؤدي إلى حالات خطيرة، فدهون البطن تحيط بأعضائك الداخلية، ما يؤدي إلى مشاكل مثل مرض السكري ومشاكل الكبد وأمراض القلب، في هذا التقرير نتعرف على طرق سهلة وفعالة للتخلص من دهون البطن عند النساء، بحسب موقع "Health".
كيف تفقد الوزن حول البطن؟
1. يجب أن يكون لديك هدف واضحستكون الخطوة الأولى هي تحديد هدف واضح للدهون المحددة التي تريد التخلص منها والدافع للقيام بذلك على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تقليص حجم منطقة البطن أو دهون البطن، يجب أن تفهم سبب رغبتك في ذلك سوف تساعدك على تحقيق أهدافك.
2. تدريب مجموعات العضلات الكبيرةمن المفيد تدريب المفاصل المتعددة أو مجموعات عضلية أكبر، لأنها ستساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية. يمكنك ممارسة تمرينات القرفصاء والضغط على الصدر وشد الساقين وأنشطة أخرى متعددة المفاصل تتضمن عضلات أكبر.
في هذه الفئة، حتى لو لم تقم بتدريب عضلات البطن ، فسوف يساعد ذلك في تقليل الدهون المتراكمة حول المعدة يعد تدريب البطن أمرًا مهمًا لتطوير العضلات الأساسية على الرغم من أنه لا يحرق السعرات الحرارية.
3. قلل من السعرات الحراريةنقص السعرات الحرارية هو السبيل إذا كنت تريد إنقاص الوزن. يشير إلى تقليل السعرات الحرارية ستكون الخطوة التالية هي حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، قد تحتاج حتى إلى خفض 20-25% من مدخولك الغذائي اليومي للوصول إلى هذه المرحلة.
4. تمارين البلانكإنها واحدة من أفضل التمارين التي ستساعد على تقوية جذعك وزيادة قدرة العضلات على التحمل يعمل هذا التمرين الأساسي والفعال لوزن الجسم على العضلات الأساسية (عضلات البطن المستقيمة، البطن المستعرض، والعضلات المائلة)، وكذلك الجزء العلوي والسفلي من الظهر والكتفين والألوية.
5. المشيامشِ ما لا يقل عن 12000 خطوة كل يوم، فهذا يشير إلى أن الشخص نشط طوال اليوم يساعدك هذا على بناء قوتك والحفاظ على وزنك الإجمالي تحت السيطرة.
6. تحسين نمط نومكالعامل الأخير والأهم هو روتين نومك إذا كنت تنام وتستيقظ في الوقت المحدد، فسوف يتعافى جسمك بسرعة وستقل فرصك في اكتساب دهون البطن.
لذا، احصل على ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات من النوم كل يوم.
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