دهون البطن عند النساء.. 6 طرق لتقليل الدهون حول معدتك

في هذه الفئة، حتى لو لم تقم بتدريب عضلات البطن ، فسوف يساعد ذلك في تقليل الدهون المتراكمة حول المعدة يعد تدريب البطن أمرًا مهمًا لتطوير العضلات الأساسية على الرغم من أنه لا يحرق السعرات الحرارية.

3. قلل من السعرات الحرارية

4. تمارين البلانك

5. المشي

6. تحسين نمط نومك

نقص السعرات الحرارية هو السبيل إذا كنت تريد إنقاص الوزن. يشير إلى تقليل السعرات الحرارية ستكون الخطوة التالية هي حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، قد تحتاج حتى إلى خفض 20-25% من مدخولك الغذائي اليومي للوصول إلى هذه المرحلة.إنها واحدة من أفضل التمارين التي ستساعد على تقوية جذعك وزيادة قدرة العضلات على التحمل يعمل هذا التمرين الأساسي والفعال لوزن الجسم على العضلات الأساسية (عضلات البطن المستقيمة، البطن المستعرض، والعضلات المائلة)، وكذلك الجزء العلوي والسفلي من الظهر والكتفين والألوية.امشِ ما لا يقل عن 12000 خطوة كل يوم، فهذا يشير إلى أن الشخص نشط طوال اليوم يساعدك هذا على بناء قوتك والحفاظ على وزنك الإجمالي تحت السيطرة.العامل الأخير والأهم هو روتين نومك إذا كنت تنام وتستيقظ في الوقت المحدد، فسوف يتعافى جسمك بسرعة وستقل فرصك في اكتساب دهون البطن.