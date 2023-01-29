اتفاقية بين "مجموعة طلعت مصطفى" ومجموعة "جى إم جى" لافتتاح علامات تجارية فى مجال بيع المستلزمات الرياضية فى مدينتى

تقرير خاص

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة "جى إم جي"، الشركة الرائدة عالمياً فى قطاعات الرياضة والصحة والغذاء. وبموجب الشراكة، تطلق مجموعة " جى إم جي" أعمالها مع مجموعة طلعت مصطفى فى مدينتى، من خلال افتتاح أكبر براند تجارى لبيع الملابس والسلع الرياضية فى الشرق الأوسط، وهى العلامة الشهيرة صن آند ساند "Sun and Sand"، وذلك فى المركز التجارى الجديد أوول سيزونز بارك. وستقوم "جى إم جي" أيضاً بافتتاح واحدة من أشهر العلامات التجارية فى العالم، نايك Nike، وذلك فى أوبن آير مول مدينتي. ومن المقرر افتتاح العلامتين التجاريتين فى أواخر العام الجارى 2023 على مساحة تقدر بنحو 1600 متر مربع.

قام بتوقيع الشراكة، عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وديف ريلي، الرئيس التنفيذى لقسم التأجير فى مجموعة "جى إم جي"، وعماد الغزال، نائب الرئيس لقطاع الرياضة - أفريقيا، وذلك بحضور جريج بودو، مساعد نائب الرئيس التنفيذى لقطاع المراكز التجارية بمجموعة طلعت مصطفى، وشريف ارتيزان، رئيس قطاع تطوير الأعمال بالمجموعة، ويوسف بوناجا مدير قسم التأجير فى مجموعة جى إم جى .

وأعرب عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أن الشراكة مع مجموعة جى ام جى تأتى فى إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على التعاقد مع العلامات التجارية العالمية لتوفير مختلف الخدمات التجارية وتلبية احتياجات عملاء المجموعة بمختلف المشروعات.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال ديف ريلي، الرئيس التنفيذى لقسم التأجير فى مجموعة جى إم جى : "يسعدنا توقيع شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، أكبر مطور عقارى فى مصر، فى افتتاح براندات تجارية فى مدينتى، ونتوقع تحقيق نجاحاً كبيراً للمتجرين نظراً للإقبال الكبير من العملاء للتسوق فى كل من اوبن اير مول وأوول سيزونز بارك". من جانبه، قال عماد الغزال، نائب الرئيس لقطاع الرياضة بأفريقيا: "تعد مصر سوقًا استراتيجيًا هاماً لمجموعة جى إم جي، ونحن على ثقة من أن متاجرنا الجديدة، صن آند ساند ونايك، ستلقى ترحيبًا كبيرًا من المتسوقين".

وتعد "جى إم جي" مجموعة عالمية متكاملة، تمتلك وتدير عدداً من العلامات التجارية العالمية والمحلية المتخصصة فى قطاعات الرياضة والصحة والغذاء. ويتواجد المقر الرئيسى لمجموعة جى إم جى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ودخلت السوق المصرى فى يناير 2022، كأحد أحد أكبر أسواق التجزئة فى الشرق الأوسط، وكشفت المجموعة عن خطتها التوسعية المستقبلية لافتتاح أكثر من 100 متجر رياضى للبيع بالتجزئة فى جميع أنحاء الجمهورية بحلول عام 2026. ولذلك أسست مجموعة جى إم جى مقراً رئيسياً لها فى القاهرة لمتابعة أعمالها فى مصر . كما تتواجد المجموعة فى 12 سوقا تغطى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

ويعد All Seasons Park أحدث المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع فى جنوب مدينتى بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل والعديد من المجتمعات الجديدة فى شرق القاهرة. ويقام المركز التجارى بمساحة إيجارية تبلغ نحو 32 ألف متر مربع، ويضم 230 وحدة تجارية .

وسيكون All Seasons Park وجهة مميزة للسكان والزوار، حيث يضم علامات تجارية توفر مختلف خدمات التسوق والترفيه وتناول الأطعمة، كما يوفر مختلف الخدمات الطبية من خلال العيادات الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة . ويتميز All Seasons Park بطراز معمارى فريد من نوعه يتيح للزوار تجربة تسوق ممتعة ومريحة. كما يضم المركز التجارى مناطق خضراء خارجية ونوافير وبحيرات صناعية .

ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التى تتبع أسلوب الحياة العصرى فى مصر والشرق الأوسط، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة فى الهواء الطلق و 8 مبانى تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع.

ويمكن لسكان مدينتى والزوار الوصول بسهولة إلى كل من All Seasons Park و اوبن اير مول، حيث يقع المركزان التجاريان على بعد 10 إلى 20 دقيقة بالسيارة من الشروق والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الرحاب، كما أنهما يتمتعان بموقع استراتيجى بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس، ليقدما خدمات لما يقرب من 4.5 مليون نسمة من سكان تلك المناطق .