إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بطريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة-أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت الحتحقيق.

وكان تسرب غاز وقع بشقة سكنية بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بحي الجامعة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان طريق " القاهرة-أسيوط" الصحراوي الغربي شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.