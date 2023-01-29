مصرع محامى وخطيبته فى حادث تصادم سيارتين بطريق "المنصورة - جمصة"

الدقهلية : محمد الحبشي

شهد طريق المنصورة _جمصة حادث تصادم سيارة ملاكي بأخري نقل نتج عنها وفاة محامٍ وخطيبته، وذلك أثناء استقلالهما لسيارة ملاكي خاصة بهما استطدمت بأخرى نقل على طريق المنصورة جمصة السريع بمحافظة الدقهلية.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل على طريق المنصورة جمصة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع محامٍ شاب يدعى عمر أحمد الغريب 26 سنة، وخطيبته دينا شعبان صديق، وتم نقل جثتيهما لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستخراج تصاريح الدفن