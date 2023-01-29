اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بقنا

الأحد، 29 يناير 2023 03:11 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بقنا جانب من الحادث
قنا - صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بركة بنجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

 

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بقنا، أمام قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، وفور تلقى البلاغ تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادي لتلقي العلاج اللازم.


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