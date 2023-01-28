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إصابة 5 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارتى ميكروباص على "صحراوى أطفيح"

السبت، 28 يناير 2023 02:14 م
إصابة 5 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارتى ميكروباص على "صحراوى أطفيح" حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقي في أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تلقت غرقة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتي ميكروباص. نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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