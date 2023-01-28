إصابة 5 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارتى ميكروباص على "صحراوى أطفيح"

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقي في أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.