اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادثين مروريين متفرقين بالمنيا

الأحد، 29 يناير 2023 02:12 م
إصابة 3 أشخاص فى حادثين مروريين متفرقين بالمنيا حادث مروري - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 3 أشخاص فى حادثين مروريين متفرقين بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب دراجة بخارية بوسط مدينة المنيا، مما أسفر عن أصابة شخصين، وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
كما استقبل المستشفى العام بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا عامل أثر إصابته فى حادث انقلاب دراجة بخارية  شمال مركز سمالوط، لتلقى العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة. 
 
وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد السائق. 

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ادارة المرور

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