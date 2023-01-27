إصابة 18 شخصا بتسمم غذائى بسبب تناول وجبة فاسدة بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

أصيب 18شخصا بتسمم غذائى بمحافظة المنيا، أثر تناول وجبة فاسدة. تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول 18 شخصا إلى المستشفى المركزي بمدينة بني مزار في شمال المحافظة، مصابين بمغص معوي وقئ وإسهال، يرجح أن يكون سببه تسمم غذائي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة 18 شخصا جميعهم من عزبة الشريف بمجلس قروي صندفا غرب مركز بني مزار، بسبب تناول وجبة طعام في حفل زفاف، وتم إجراء الإسعافات الأولية، ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وانتقل المهندس عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لمتابعة حالة المصابين حيث وجه بتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق حيث قررت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الظروف والملابسات.