إصابة 18 شخصا بتسمم غذائى بسبب تناول وجبة فاسدة بالمنيا

أصيب 18شخصا بتسمم غذائى بمحافظة المنيا، أثر تناول وجبة فاسدة. تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول 18 شخصا إلى المستشفى المركزي بمدينة بني مزار في شمال المحافظة، مصابين بمغص معوي وقئ وإسهال، يرجح أن يكون سببه تسمم غذائي.
بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة 18 شخصا جميعهم من عزبة الشريف بمجلس قروي صندفا غرب مركز بني مزار، بسبب تناول وجبة طعام في حفل زفاف، وتم إجراء الإسعافات الأولية، ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وانتقل المهندس عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لمتابعة حالة المصابين حيث وجه بتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق حيث قررت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الظروف والملابسات.
أكدت إدارة مستشفي بني مزار المركزي، علي وضع جميع المصابين، بالتسمم الغذائي، إثر تناولهم طعام فاسد، في حفل زفاف بعزبة الشريف بالمنيا، تحت الملاحظة.
وقال مسؤول بفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة فضل عدم ذكر أسمه، إنه جري نقل 18 شخصا مصابين بتسمم غذائي ظهرت أعراضه بالمغص المعوي، وجميهم من عزبة الشريف ببني مزار إلي المستشفي المركزي وهم: ناجي ناجح كامل 61 عاما، عنتر كامل أحمد 60 عاما، محمد عيد سامي 40 عاما، أحمد ربيع أحمد 32 عاما، محمد عوض عبد الفتاح 33 عاما، وليد ناجي نجاح 21 عاما، عبد الرحمن محمد عنتر 8 سنوات، شقيقه أحمد 10 سنوات، دياب حسن سعيد 21 عاما، بسام عيد محمد 36 عاما، عبد الرحمن محمد ناجي 11 عاما، إسلام وليد ناجي 5 سنوات، شقيقه حمزه 10 سنوات، رامي أحمد ناجي 3 سنوات، داليا هيثم ناجي 12 عاما، عمر ناجي نجاح 21 عاما، روضه طه عنتر 4 سنوات، شقيقها سراج 7 سنوات، وجميعهم مصابون بتقلص معوي.
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