اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 يناير 2023 07:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة عامل وابنه إلى المحاكمة لاتهامهما بالاتجار فى العملة بالمرج

الأحد، 29 يناير 2023 07:00 ص
إحالة عامل وابنه إلى المحاكمة لاتهامهما بالاتجار فى العملة بالمرج كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة المرج، بإحالة  شخص ونجله للمحاكمة  بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصرالقديمة بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص "عامل بمحل" نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل عمله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (آخر – يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بدائرة القسم) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية").
 
وبمواجهة المتهم الأول أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبمواجهة الثانى أقر بحضوره للمحل عمل الأول بقصد استبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته.

 

 

 


أمن القاهرة

المرج

تجارة العملة

أخبار الحوادث

قوة أمنية

تجار عملة

عقوبة تجارة العملة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة