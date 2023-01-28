متهمون بالاتجار فى العملة: جمعنا عملات بأعلى من سعر البنك لبيعها فى السوق السوداء

كتب ـ عبد الله محمود

أدلى 3 عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة معهم، حيث كشف المتهمون أنهم قاموا بجمع كمية كبيرة من العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وقاموا بالاتجار بها في السوق السوداء على عملائهم بأسعار أعلى من السعر الذى حدده البنك المركزى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام (عدد 3 أشخاص) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "محلية وأجنبية")، بمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.