إجراء الكشف الطبي على 1555 مواطنا بقافلة حياة كريمة لقرية منية جناج فى كفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، بقرية منية جناج التابعة لقرية محلة دياى بدسوق، وشهدت القافلة الطبية ترددا كبيرا من أهالى القرية خلال فعالياتها بالقرية على مدار اليومين للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالى القرية، وأجرى الكشف الطبى على 1555 مواطناً، وشملت القافلة 12 عيادة بـ 10 تخصصات، "الرمد، الجلدية، الأطفال، المخ، الأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأسنان"، بالتنسيق بين وزارة الصحة، ومديرية الشؤون الصحية، بالإضافة لمعامل تأمين صحى.

وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطنى قرى وعزب مركز دسوق وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة بالقرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة والعيادات المتنقلة. والكشف والعلاج مجانا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزى أغا نظم فريق إشراف القوافل الطبية، ورئاسة الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية، وحضور نواب رئيس المدينة، المهندسة رشا طيبة، وليد فلفل، ومدير الادارة الصحية الدكتور محمد فوزى اغا، ورئيس قرية محلة دياى، وعيد قلاشة وفريق العمل المعاون لهم.