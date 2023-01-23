حياة كريمة.. الكشف الطبى على 2092 مواطنا بقرية الشقة فى كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية الشُقَة بمركز قلين، وشهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية على مدار اليومين، للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالى القرية، وشملت 12 عيادة بـ10 تخصصات: "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، أسنان، رمد، نساء، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وتردد على القافلة 2092 مواطنا، وإجراء 129 تحليل طبي ما بين معمل الدم/معمل الطفيليات، و65 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقي 1050 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تضمنت القافلة الطبية المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، فتم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر على 99 مواطنا خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ6 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لـ25 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتم تقديم كافة الخدمات المقدمة بالقافلة الطبية مجانية، موجهة لأسرة فريق إشراف القوافل الطببة، والعاملين بالإدارة الصحية بمركز قلين، ومجلس مدينة قلين، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لأهالينا الكرام.



اجراء التحاليل بالقافلة الطبية



اجراء الكشف الطبي عل مريض



اجراء الكشف الطبي على طفلة



الاطقم الطبية المشاركة في الحملة



المسئولون عن القافلة الطبية



جانب من اغمال القافلة الطبية