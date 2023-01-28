900 فريق طبي تشارك فى حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد كورونا بالقليوبية

ومن ناحيته، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي، والتي تعد من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح محافظ القليوبية، أن مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع كافة الإدارات الصحية سوف تقوم بالتطعيم عن طريق 900 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات ومحطات السكك الحديدية، ومحطات الأتوبيس، الأسواق الجامعات) وغيرها، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف لجميع الجرعات الأولى والثانية والمنشطة، موجها كافة رؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين بنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة، والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة والمساجد والكنائس والجامعة والمعاهد الأزهرية والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمدارس والنشر عبر الموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي، لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في تلقي اللقاح.

وكان محافظ القليوبية، ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 114 أو 136، أو0133222979، أو 01119992624، بالإضافة إلى رقم الغرفة الوقائية بمديرية الصحة بالقليوبية 0133222859، أو رقم 0133230296، فضلاً عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، ورقم وزارة الصحة والسكان 15335، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".