حبس عاطل حول منزله إلى وكر تصنيع مخدرات وضبط 15 كيلو حشيش خام بالقليوبية

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل حول منزله لوكر لتصنيع وترويج المخدرات "الحشيش" بدائرة مركز شرطة بنها، حيث وردت معلومات، والتحفظ على المكان، وتمكنت القوات من ضبط 15 كيلو من خام الحشيش وسلاح ناري، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث مركز بنها، تفيد قيام أحد الأشخاص دائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاطًا إجرامياً تخصص في تصنيع مخدر الحشيش والإتجار به متخذاً من محل سكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وتم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، فتم وضع خطة أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدير وكر التصنيع بمنزلة وأنه يحوز سلاح ناري.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وعثر بداخله على 15 كيلو جرام لخام الحشيش المخدر "معد للكبس" وكيلو جرام لمخدر الحشيش «مصنع ومعد للبيع» وأدوات وأجزاء التصنيع وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بممارسته نشاطاً إجرامياً في إعداد وتصنيع والإتجار بالمواد المخدرة والسلاح لحماية نشاطه والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، حيث قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.120.000 جنيه تقريباً وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.