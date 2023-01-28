مركز دندرة بالأقصر يقيم محاضرة حول الصحة النفسية لنشر الوعي بالمجتمع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقام مركز دندرة منشأة العماري بمحافظة الأقصر، فعاليات محاضرة عنوانها (الصحة النفسية)، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به مراكز دندرة في نشر الوعي الثقافي بين كافة فئات المجتمع، وقد حضر المحاضرة عدد كبير من مختلف شرائح المجتمع، التي عبرت عن شكرها للدور المتميز الذي تقوم به مراكز دندرة في المجتمع المحيط بها.

وألقي فعاليات المحاضرة حول الصحة النفسية بالمركز، الدكتور محمد المدثر الذي تناول في المحاضرة، بالمحور الأول تعريف الصحة النفسية وهي وصول الفرد لحالة من الاستقرار النفسي التي تمكنه من العيش برفاهية نفسية وتمكنه من مواجهة ضغوط الحياة، ثم تناول في المحور الثاني أهمية الصحة النفسية التي تمكن الفرد من السيطرة على انفعالاته ورغباته وتوجيهها بالشكل السليم، ثم في النهاية تناول دور الصحة النفسية في انفتاح الإنسان على آفاق نفسه، وتتيح له فهم نفسه والانفتاح على المجتمع وفهم الآخرين.

وفى نفس السياق قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "برنامج الدولة فى تغير حياة المواطن المصرى حياة كريمة"، وأوضح سيد صدقى مسئول المكتبة، تعريف برنامج حياة كريمة ودور الدولة الفعال في برنامج حياة كريمة للمواطن المصري.

وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى قصيدة بعنوان"احتاجني حينما نفترق"، وأمسية شعرية للشاعر يحيى سمير قصيدة بعنوان"برواز خشب"، كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير القى قصيدة"غية حمام"، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي ألقى قصيدة بعنوان"سقوط"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم "الاحتفال بأعياد الشرطة" نفذتها شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.



حضور محاضرة حول الصحة النفسية لنشر الوعى بالمجتمع



محاضرة حول الصحة النفسية لنشر الوعى بالمجتمع