وحدة السكان بالأقصر تنفذ فعاليات مبادرة "لا للعنف الأسرى".. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، تنفيذ فعاليات مبادرة "لا للعنف الأسرى"، والتي تم اطلاقها بمشاركة مركز دندرة الثقافي، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وعقدت محاضرة بعنوان "دور الشباب فى الحد من العنف الأسري"، حاضرت فيها الدكتورة منى الراوى، وتأتى هذه المحاضرة من ضمن أولى محاضرات وأنشطة مبادرة العنف الأسرى التي أطلقها مركز دندرة الثقافى بالتعاون مع وحدة السكان، حيث تأتي هذه المبادرة كمخرج من مخرجات المنتدى الثقافى السابع والذى يحمل عنوان "العنف الأسري يفتت التماسك العائلي"، حيث يسعى دائما مركز دندرة الثقافى إلى طرح القضايا والموضوعات التى تمس حاجة الإنسان خاصة الشباب الذين لهم دور مؤثر في الحد من العنف الأسري.

وفى نفس السياق نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مديرية الصحة ومؤسسة خيرية، ندوة تناولت موضوعات الصحة الإنجابية والحد من الزيادة السكانية والتعريف بأهم مخاطر التغيرات المناخية، تمهيداً لاستضافة مصر قمة المناخ العالمية cop27، وتم توقيع عدد 72 ميثاق شرف التغيرات المناخية خلال الندوة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبناء على توجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وفي إطار متابعة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر للتصدي للمشاكل السكانية بالمحافظة ودورها في رفع الوعي وتذليل العقبات للوصول لأهداف رؤية مصر 2030.

وتضمنت الندوة مناقشة عدة موضوعات، حيث تحدثت كلا من الدكتورة غادة شعيب مدير إدارة تنظيم الأسرة عن الصحة الانجابية، وميرفت فايز حبيب مسؤول إعلام مديرية الصحة عن سرطان الثدي ومسبباته وطرق الوقاية؛ وصفاء زغلول مسئول الجمعيات الأهلية تحدثت عن وسائل تنظيم الأسرة وكيفية الإستفادة منها، وتم توزيع المنشورات الدورية لوزارة الصحة على المستفيدين.