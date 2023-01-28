محافظ قنا يشارك فى مراسم تأبين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فى مراسم تأبين الفقيد الراحل الأنبا كيرلس أسقف إيبراشية نجع حمادى وتوابعها، وذلك بمقر دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة وتوابعهما، و الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبدارى وساحل سليم، وكل من النائب خالد خلف الله، والنائب هشام الشعينى، والنائبة نجلاء باخوم، والنائبة سحر صدقي، والنائبة رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، والنائب طارق رسلان، والنائب محمد كمال موسي، عضوا مجلس الشيوخ، والشيخ أحمد ابوالوفا، وكيل مديرية الأوقاف، والدكتورة هدى سعد، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، بجانب عدد كبير من قيادات الدين الاسلامى ورجال الدين المسيحى والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.
بدأت مراسم التأبين بعزف السلام الجمهوري، تلاها فقرة ترانيم للأنبا كيرلس قدمها كورال شباب الكنيسة، ثم استمع المحافظ والحضور إلى كلمات عدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحي، تحدثوا فيها عن الفضائل والصفات الحميدة التى كان يتحلى بها الفقيد الراحل، كما شهدت مراسم التأبين عرض فيديو تسجيلى جسد مسيرة حياة الأنبا كيرلس، وتضمن الفيديو تسجيلات لمحافظ قنا والأنبا بيمن وعدد من أعضاء مجلسالنواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، تحدثوا فيها عن حياة وتاريخ عمل الأنبا كيرلس ودوره الوطنى والاجتماعى والمواقف المشرّفة التى قام بها مع أهالى قنا مسلمين ومسيحيين.
محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (1)
محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (2)
محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (3)
محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (4)
محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (5)
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