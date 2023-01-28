اليوم السابع
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محافظ قنا يشارك فى مراسم تأبين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها

السبت، 28 يناير 2023 03:09 م
محافظ قنا يشارك فى مراسم تأبين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس
قنا صابر سعيد

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شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فى مراسم تأبين الفقيد الراحل الأنبا كيرلس أسقف إيبراشية نجع حمادى وتوابعها، وذلك بمقر دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة وتوابعهما، و الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبدارى وساحل سليم، وكل من النائب خالد خلف الله، والنائب هشام الشعينى، والنائبة نجلاء باخوم، والنائبة سحر صدقي، والنائبة رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، والنائب طارق رسلان، والنائب محمد كمال موسي، عضوا مجلس الشيوخ، والشيخ أحمد ابوالوفا، وكيل مديرية الأوقاف، والدكتورة هدى سعد، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، بجانب عدد كبير من قيادات الدين الاسلامى ورجال الدين المسيحى والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

 

بدأت مراسم التأبين بعزف السلام الجمهوري، تلاها فقرة ترانيم للأنبا كيرلس قدمها كورال شباب الكنيسة، ثم استمع المحافظ والحضور إلى كلمات عدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحي، تحدثوا فيها عن الفضائل والصفات الحميدة التى كان يتحلى بها الفقيد الراحل، كما شهدت مراسم التأبين عرض فيديو تسجيلى جسد مسيرة حياة الأنبا كيرلس، وتضمن الفيديو تسجيلات لمحافظ قنا والأنبا بيمن وعدد من أعضاء مجلسالنواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، تحدثوا فيها عن حياة وتاريخ عمل الأنبا كيرلس ودوره الوطنى والاجتماعى والمواقف المشرّفة التى قام بها مع أهالى قنا مسلمين ومسيحيين.

 
وقال محافظ قنا، إن مراسم تأبين هذه الشخصية العزيزة على قلوبنا جميعاً، تؤكد على هذه القامة والقيمة الدينية والوطنية العظيمة، الذى لعب دورا هاما في النهوض بالكنيسة الارثوذكسية بنجع حمادى، وتعزيز مساهمتها في المشاركة المجتمعية، مشيرا إلي أنه كان يتحلي بالأخلاق الحميدة، وكان مثالا للتواضع والطيبة، فضلا عن مواقفه الحكيمة التي إنحاز فيها للوطن.
 
وأضاف الداودي، أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة، والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض، نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد، داعيا إلي ضرورة التكاتف معا من أجل رفعة شأن وطننا واستكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وقدم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، نيابة عن رجال الكنيسة، شكره وتقديره لمحافظ قنا والذى يحرص على مشاركة شعب الكنيسة أفراحه وأحزانه، مؤكداً على أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى ستظل فى محبة وتلاحم، وهو ما كان دائماً يدعمه الراحل الأنبا كيرلس.
 
يُذكر أن الراحل  الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد حيث استمر أسقفا لإيبراشية نجع حمادي علي مدار ٤٥ عاما، وُلد الأنبا كيرلس، في 24 سبتمبر من عام 1948 بمحافظة أسيوط، حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة أسيوط، وخدم في مدينة أبو تيج، وعين ناظرا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية، ترهبن في 17 أكتوبر عام1975، وتم ترسيمه من قِبل الراحل " البابا شنوده الثالث " أسقفا لإيبراشية نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، في 29 مايو 1977.
 
محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (1)
محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (1)

محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (2)
محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (2)

محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (3)
محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (3)

محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (4)
محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (4)

محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (5)
محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس (5)
 
 

 


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