محافظ قنا يشارك فى مراسم تأبين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها

وقال محافظ قنا، إن مراسم تأبين هذه الشخصية العزيزة على قلوبنا جميعاً، تؤكد على هذه القامة والقيمة الدينية والوطنية العظيمة، الذى لعب دورا هاما في النهوض بالكنيسة الارثوذكسية بنجع حمادى، وتعزيز مساهمتها في المشاركة المجتمعية، مشيرا إلي أنه كان يتحلي بالأخلاق الحميدة، وكان مثالا للتواضع والطيبة، فضلا عن مواقفه الحكيمة التي إنحاز فيها للوطن.

وأضاف الداودي، أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة، والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض، نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد، داعيا إلي ضرورة التكاتف معا من أجل رفعة شأن وطننا واستكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقدم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، نيابة عن رجال الكنيسة، شكره وتقديره لمحافظ قنا والذى يحرص على مشاركة شعب الكنيسة أفراحه وأحزانه، مؤكداً على أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى ستظل فى محبة وتلاحم، وهو ما كان دائماً يدعمه الراحل الأنبا كيرلس.

يُذكر أن الراحل الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد حيث استمر أسقفا لإيبراشية نجع حمادي علي مدار ٤٥ عاما، وُلد الأنبا كيرلس، في 24 سبتمبر من عام 1948 بمحافظة أسيوط، حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة أسيوط، وخدم في مدينة أبو تيج، وعين ناظرا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية، ترهبن في 17 أكتوبر عام1975، وتم ترسيمه من قِبل الراحل " البابا شنوده الثالث " أسقفا لإيبراشية نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، في 29 مايو 1977.