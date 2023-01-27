إدارة أزمات قنا: لا صحة لشائعات تسريب غاز بقريتى جراجوس والجمالية

قنا صابر سعيد

نفت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة قنا، ما تردد ببعض صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بتسريب غاز طبيعى بقريتي الجمالية وجراجوس بمركز قوص جنوب المحافظة.

وقال بيان صادر عن محافظة قنا، إنه لا صحة تماما لوجود تسريب بالغاز على مستوى قرى مركز قوص، وأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة فور متابعتها لوسائل التواصل الاجتماعي، أجرت فحصا للبلاغ، علي الفور تم تحريك فرق الانتشار السريع بشركة الغاز والمرور على تلك المناطق باستخدام أجهزة الكشف عن التسريبات، تأكد عدم وجود أى تسريب للغاز بها.

وتناشد محافظة قنا المواطنين بتوخى الحذر فى نشر وتداول المعلومات المغلوطة خاصة التى يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع تحرى الدقة وتقصى الحقائق والحصول على المعلومة من مصدرها الرسمية المعتمدة، وذلك لعدم إثارة الذعر والخوف بين المواطنين.