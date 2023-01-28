قافلة طبية مجانية لعلاج "الشفة الأرنبية" بمستشفيات جامعة أسوان

استضافت مستشفيات جامعة أسوان، فاعليات القافلة الطبية لعمليات الشفة الأرنبية والأمراض الخلقية بالرأس و الرقبة، تحت إشراف قسم جراحة التجميل والإصلاح بالمستشفى، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.

أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، انطلاق القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان، وضمت العديد من التخصصات منها جراحة التجميل وجراحة الأطفال والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الاجتماعية والتسجيل الطبى.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن القافلة شارك فيها أطباء مصريين متخصصين واستشاريين كبار زائرين من الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد، كما يضاف إلى ذلك دعم مؤسسة مبادلة من دولة الإمارات الشقيقة لمؤسسة ابتسامة الدولية و مشاركتها الفعالة خلال هذه القافلة كأول تجربة فاعلة.

وأوضح الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن القافلة الطبية الجراحية التطوعية العلاجية استهدفت إصلاح و إجراء عمليات جراحية إصلاحية للشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وإصلاح الأمراض الخلقية المصاحبة لهذه المشكلة من ضعف النطق واختلاله بأحدث الطرق الجراحية والعلمية.

وأشار الدكتور الدهشورى، إلى أنه من المتوقع إجراء القافلة ما بين 85 إلى 120 عملية جراحية للمرضى الشفة الأرنبية وتوقيع الكشف على أكثر من 650 حالة من قرى ومناطق محافظة أسوان والمحافظات الأخرى على مدار الأسبوع مع لقاءات توعوية صحية بالمستشفى الجامعى بأسوان.

وفي سياق متصل، أضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، أن هناك إقبال من المواطنين والأطفال على القافلة، وتسعى إدارة الجامعة والمستشفى الجامعى على تخفيف المعاناة عن كاهل ذوى المرضى من تحمل أعباء السفر الي محافظات أخرى، والعمل على تلقى العلاج بالمجان داخل مستشفيات جامعة أسوان.

وتابع الدكتور أحمد قناوى، رئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح، أن أعمال القافلة الطبية الجراحية والتوعوية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال تستمر حتى الخميس المقبل 2 فبراير لمدة أسبوع، وتوفر القافلة العلاج الجراحى التكميلى الإصلاحى والطبى وعلاج التخاطب والأسنان بالمجان مع إجراء الفحوصات اللازمة، والعملية اللازمة لها.

وقال الدكتور أحمد قناوى، إن القافلة تضم 92 زائرا منهم 45 زائرا أجنبى ما بين أطباء وتمريض ومنسقين وفنيين لخدمة القافلة الطبية التى انطلقت فعالياتها من قسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان الذى استطاع خلال الفترة الماضية أن يعمل على إقامة وتنظيم هذه القافلة التطوعية بالتعاون مع الجهات الطبية المشاركة لتحسين وتقديم الخدمة الطبية للمرضى، فى جزء من فى جزء دقيق من تخصص جراحات التجميل والإصلاح وجراحات الوجه والفكين والتشوهات الخلقية لدى الأطفال لرسم الإبتسامة علي وجوه أطفال محافظة أسوان وأطفال محافظات جنوب الصعيد.

وصرح "قناوي" بأنه تمت الموافقة على اتخاذ محافظة أسوان مقراً رئيسيا ثابت لاستضافة القوافل الربع سنوية المحلية و السنوية الكبرى الدولية، وأثنى رئيس قسم التجميل على جهود إدارة مستشفى اسوان الجامعي في توفير كافة السبل و الامكانيات و الخدمات اللوجستية مع المستلزمات الطبية و غرف العمليات المجهزة و كل ما تحتاج اليه القافلة لاتمام نجاحها.