فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمركز نقادة في قنا.. اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب قنا، عن فصل التيار الكهربائي لعدد من المناطق في مدينة نقادة القرى وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها شركة كهرباء نقادة.

وقال ياسر أحمد، رئيس المدينة، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق " الأوسط قامولا ونجوعها، وبحري قمولا ونجوعها، مدينة نقادة الجديدة" من الساعة 6 صباحًا حتي الساعة 8 صباحا، لأعمال الصيانة الدورية.



وأوضح رئيس مدينة نقادة، أنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة في المواعيد المقررة وعلى المواطنين تدبير احتياجاتهم في تلك الفترة من الانقطاع.