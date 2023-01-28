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فرحا ببدء موسم القصب.. مصنع سكر نجع حمادي يذبح عجلين ويوزعهما على العاملين

السبت، 28 يناير 2023 02:26 م
فرحا ببدء موسم القصب.. مصنع سكر نجع حمادي يذبح عجلين ويوزعهما على العاملين مصنع سكر نجع حمادي يذبح عجلين
قنا صابر سعيد

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شهد مصنع السكر بنجع حمادي في قنا، اليوم السبت، احتفالية بذبح عجلين تزامنا مع بدء موسم العصير رقم 126 في تاريخ المصنع، وتوزيع اللحوم على العاملين بالمصنع.
 
وقالت إدارة مصنع السكر، إن ذبح العجلين عادة قديمة تتبعها الشركة كل عام فرحا ببدء موسم العصير، ويتحمل المصنع ثمن العجلين، ويتم توزيع اللحوم على العاملين بالمصنع في صورة وجبات جاهزة.
 
وتعتبر إدارة المصنع ذبح العجلين، من عادات وتقاليد مصانع الوجه القبلي في بداية التشغيل، من أجل تيسير الأمور وحركة بداية تشغيل الحديد، بعيداً عن الأعطال وعن الإصابات من أبناء المصانع.
 
 
 

مصنع قصب نجع حمادي

ذبح عجلين

سكر قنا

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