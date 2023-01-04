مصانع كوم أمبو وإدفو بأسوان تستقبل 88 ألف فدان من محصول القصب.. صور

أسوان - صلاح المسن

بدأ موسم العصير لمحصول قصب السكر بمصانع السكر بمحافظة أسوان، وانتظمت عملية توريد محصول قصب السكر من الزراعات إلي المصانع بكوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، بالتزامن مع توريد المحصول الاستراتيجي، لمصانع السكر بمحافظات الصعيد، وتبذل الدولة المصرية، جهودا كبيرة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وصولا للاكتفاء الذاتي خاصة في مجال المحاصيل السكرية، وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 لتأمين احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية.

وبدأ المزارعون بأسوان، موسم العصير بعد شهور من العمل المضي كسر محصولهم واثلجت الدولة قلوبهم برفع سعر الطن بنسبة مجزية بزيادة 36% عن العام الماضي.

وقررت الحكومة رفع سعر الطن من 820 جنيها إلى 1100 جنيه بواقع زيادة 36% دعماً من الدولة لمزارعى قصب السكر، وهو الذى يساهم فى تحسين مستوى معيشة المزارعين، بجانب دعم التطوير الجارى فى زراعة هذا المحصول الهام .

كما فتحت المصانع بكوم أمبو وإدفو أبوابها لموسم عصير القصب، لموسم الكسر والتوريد. وبدأت ماكينات لحصاد المحصول.

فيما تتضافر الجهود بين المحافظة ومديريات الزراعة والبيئة والوحدات المحلية لتوريد كميات محصول قصب السكر من الزراعات إلى المصانع، وخاصة آلية تسهيل حركة دخول وخروج جرارات المحصول من الجرارات الزراعية، وقطار الديكوفيل للحد من التكدس والاختناق المرورى، وصيانة خطوط الديكوفيل وتجديد عربات قطار الديكوفيل .

كما يتم بذل مزيد من الجهد للارتقاء بتلك الصناعة العامة والاستراتيجية، ويستعد الجميع لإنجاح موسم العصير بدءا من كسر المحصول والشحن والتفريغ والعصر وبقية مراحل التصنيع، حتي التعبئة.

فيما تم توجيه إدارات المصانع باستكمال منظومة الإصحاح البيئي للمصانع من خلال استكمال خطة تركيب المراجل بما يساهم فى خفض نسب التلوث تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ .

في نفس السياق، استعد مصنع السكر بكوم أمبو مبكرا للموسم الحالي .

ويبذل العاملون في مصانع سكر كوم أمبو جهودا متميزة فى الارتقاء بالمنتجات المتنوعة المستخرجة من قصب السكر، بجانب الاهتمام باستكمال منظومة الإصحاح البيئى للمصنع، مع الالتزام بآلية تسهيل حركة دخول وخروج جرارات المحصول من الجرارات الزراعية، وقطار الديكوفيل للحد من التكدس والاختناق المرورى سواء على طريق القاهرة / أسوان الزراعى أو بالطرق الجانبية .

ويحتوي مصنع السكر بكوم أمبو علي محطة توليد الطاقة الكهربائية ذاتياً بطاقة 27 ميجا وات من خلال البخار ضمن الجهود المبذولة لتوليد الطاقة النظيفة، وعنبر تعبئة السكر حيث ينتج ربع الإنتاج المحلى بإجمالى 200 ألف طن من السكر حيث يعتبر هذا الصرح الصناعى من أكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط، والذى يقوم بعصير 2 مليون طن من قصب السكر يتم توريدهم من 18 ألف مزارع، ومصنع الخشب الحبيبى والذى يقوم بإنتاج 50 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى المنشر الخاص بمخلفات قصب السكر "الباجاس" والذى يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة الخشب، كما يجرب بمدينة كوم امبو، مشروع إنشاء محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى بتكلفة 90 مليون جنيه، وتقع على مساحة 2500 م2، وبطاقة 20 ألف م / ساعة تقريباً لتخدم حوالى 120 ألف نسمة بالأحياء السكنية والأنشطة التجارية بمدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى مساهمة استخدام الغاز الطبيعى بمصانع السكر فى القضاء على ظاهرة الهفت والتلوث البيئى بدلاً من استخدام المازوت، وهو الذى يتوازى مع رفع كفاءة المراجل البخارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، وفي محطة البحوث الزراعية التابعة لمصانع سكر كوم أمبو يجري تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية مما يساهم فى تقليل الفاقد وتكلفة الطاقة المستخدمة .

من جهته، أكد المهندس سامى أحمد رئيس مصانع سكر كوم أمبو، أن خطة الإصلاح البيئي لمصانع سكر كوم أمبو تشمل تركيب 2 مرجل بخارى بتكلفة 300 مليون جنيه، بجانب تركيب فلتر لمصنع الخشب الحبيبى .

ولفت رئيس مصانع سكر كوم أمبو، إلى أن مصانع سكر كوم أمبو بها عمالة منتظمة ومباشرة بواقع 1800 عامل ومهندس، ويعتبروا من أفضل الكوادر البشرية والكفاءات الفنية فى مجال إنتاج السكر والصناعات التكاملية .

وأوضح المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بأسوان، أن قصب السكر هو المحصول الزراعى الرئيسى الإستراتيجى بالمحافظة بعد القمح كمحصول غذائى تصنيفى حيث تبلغ المساحة المنزرعة به نحو 88 ألف و 428 فدان يورد منها لمصانع السكر أكثر من 80 ألف فدان تستخدم فى استخلاص السكر، فيما يستخدم جزء منه كتقاوى، وأيضاً لاستهلاكه كعصير بواسطة عصارات القصب، بالإضافة إلى أنه يستخدم أيضاً فى إنتاج العسل الأسود، وعدد من المنتجات الأخرى، ولفت المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بأسوان، إلى أن مجلس المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة، قام بوضع خطة متكاملة لإدارة محصول القصب ورعايته بعد اعتمادها من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير لتنفيذ مشروع تنمية إنتاجية القصب والذى يتضمن عملية التسوية بالليزر، وحرث تحت التربة، وكذا حرث سطحى وجهين ضمن الموسم الربيعى 2022 حيث تتم هذه العمليات الثلاثة مجمعة مناصفة بين المزارعين ومجلس المحاصيل السكرية، بجانب تنفيذ المقاومة الحيوية والكيماوية لمحصول القصب، بالإضافة إلى مقاومة مرض التفحم السوطى والحشرة القشرية الرخوة بزراعات القصب.

وأضاف المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بأسوان، أن مجلس المحاصيل السكرية يقوم بتحمل كافة تكاليف المقاومة وذلك من خلال توفير المبيدات اللازمة ومعدات الرش، والعمالة اللازمة للمقاومة، وذلك مجاناً للمزارع، فيما تم تنظيم 4 ندوات إرشادية مسائية، علاوة على الاهتمام بزراعة ونشر الأصناف الجديدة لقصب السكر وذلك بالتنسيق مع معهد بحوث المحاصيل السكرية والأجهزة البحثية والتنفيذية لوزارة الزراعة بالمحافظات، فضلاً عن التعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية لوضع سياسة وخريطة صنفية لمحصول قصب السكر.

كما أكد المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بأسوان على أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتطوير زراعة محصول قصب السكر باستخدام تقنية الزراعة بالشتل والرى بالتنقيط فقد تم زراعة مساحة 155 فدان باستخدام تقنية الزراعة بالشتل، كما أنه جارى إنشاء محطة إنتاج شتلات القصب بمحطة البحوث الزراعية بكوم أمبو على مساحة 26 فدان لإنتاج 15 مليون شتلة بالدورة الواحدة، بينما تم اختيار مساحة 80 فدان بوادى الصعايدة لإنشاء محطة مماثلة لإنتاج الشتلات بإجمالى 80 مليون شتلة جارى العمل فيهم، وهو الذى يتوازى مع تشكيل لجان حيادية من ممثلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى وجمعية منتجى القصب والمزارعين للإشراف على كافة العمليات التى تصاحب توريد المحصول لمصانع السكر حتى صرف مستحقاتهم وذلك من خلال عمل ثلاث ورديات يومياً لتباشر عملها خلال فترة تشغيل المصانع طوال موسم العصير.



القصب



المحافظ يتفقد موسم عصير القصب



المصانع



انتاج السكر



توريد القصب



موسم عصير القصب (2)