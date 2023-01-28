طقس الشرقية الآن.. دافئ نهارا ومشمس أغلب الأوقات.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية، اليوم السبت ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا ، وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 26 والصغرى 12 درجة ونسبة سقوط أمطار 0%، ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 32% والرياح 8 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية مشمسة أغلب الأوقات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، شديد البرودة على جنوب البلاد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.



طقس الشرقية



طقس الشرقية