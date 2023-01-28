محافظ الشرقية يتابع أعمال التطوير بمنطقة كفر أبو حسين‎‎.. صور

الشرقية - فريق المحافظات

اجري الدكتور ممدوح غراب م حافظ الشرقية ، جولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة اعمال التطوير الجارية بمنطقة كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق والتي تشمل تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحه 8 آلاف متر تقريباً وبتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون جنيه والتي تأتي تماشياً مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالمنطقة لسرعة الإنتهاء من رصف المساحة المتبقية ببلاط الانترلوك والتي تبلغ 1000 م تقريبا وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق لقاء عدد من المواطنين واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم , كما تعرف على احتياجاتهم واستمع لمشاكلهم ليوجه رئيس حي أول بفحصها وتلبيتها فوراً في اطار الامكانيات المتاحة.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد طريق أبو حسين العشة ، ليأمر رئيس حي أول بعمل حملة مكبرة لرفع الاشغالات بالطريق وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة والتنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها بأشجار والحفاظ عليها حتى لا تتحول لمقالب عشوائية تضر البيئة وصحة المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين.

رافق المحافظ في الجولة، شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول وأحمد الاباصيري رئيس حي ثان.