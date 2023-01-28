ضبط مصنعين بدون ترخيص والتحفظ على 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر فى البحيرة

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين في البحيرة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة على الأسواق بكفر الدوار، لمواجهة بيع السلع المنتهية الصلاحية والسلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع بدون ترخيص، وتم التحفظ على 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر.

وكذلك تم ضبط مصنع مخلل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 40 برميل خرشوف مخلل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

من جانبها أكدت الدكتوره نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية، والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق ومحاربة الفساد وردع المخالفين، مشددة على التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

يذكر ان محافظة البحيرة شهدت مؤخرا ضبط واحدة من أكبر قضايا احتكار السلع الأساسية بمخزن عشوائي بناحية مركز دمنهور، حيث تم التحفظ على 52200 زجاجه زيت و 42300 كيلو سمن قام احد الاشخاص بحجبهم وحبسهم عن التداول.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.