ضبط 37 مخبزا بلديا لإنتاجهم خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 37 مخبز بمراكز كوم حمادة وبدر والدلنجات والرحمانية، لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم 30 شيكارة من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مديرالرقابة بمديرية التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ،على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.

مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .