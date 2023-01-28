صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ2063 سيدة من الحوامل

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا انه تم تقديم الخدمات الطبية لـ2063 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر ديسمبر، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 26 ألفا و830 سيدة خلال عام 2022.

وأشار الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدى" B " ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأضاف أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.