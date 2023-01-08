اليوم السابع
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توفير مواد غذائية للسيدات الحوامل والمرضعات من أسر تكافل وكرامة.. إنفوجراف

الأحد، 08 يناير 2023 03:38 م
توفير مواد غذائية للسيدات الحوامل والمرضعات من أسر تكافل وكرامة.. إنفوجراف إنفوجراف لوزارة التضامن
كتب ـ مدحت وهبة

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نشرت وزارة التضامن الاجتماعي إنفوجرافا عن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، حيث تم تنفيذ 700 ألف زيارة منزلية للمستفيدين  من البرنامج كذلك مد السيدات الحوامل من أسر " تكافل وكرامة "بمواد غذائية.
 
وكان تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، قد كشف أن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، إحدى آليات تحسين وضع التغذية  للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع، بما يعمل على تعزيز النمو الإدراكي والبدني للأطفال وحمايتهم من آثار سوء التغذية بما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن، كما يستهدف البرنامج مواجهة سوء التغذية بداية من مرحلة حمل الأم وحتى يبلغ الطفل سن الفطام في عامين من عمره.
 
ويشهد البرنامج توسعا كبيرا مع زيادة تأثيره لينفذ على مستوى جميع المحافظات لأسر تكافل وكرامة التي لديها أطفال أقل من سنتين بحد أقصى طفلين لكل أسرة أو طفل واحد لأم حامل تماشياً مع سياسات تنظيم الأسرة التي وصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الألف يوم إلى 87,700 مستفيد بنهاية أغسطس 2022.
 
وتتلخص المزايا التي يوفرها البرنامج بإتاحة سلة من الأغذية الغنية للسيدات الحوامل والمرضعات لأكثر من 17008 أسرة تبلغ قيم السلة 80 جنيها من أسر تكافل وكرامة في محافظات "أسيوط – سوهاج – قنا " باشتراط زيارة الوحدة الصحية شهريا لمتابعة الحمل للسيدة الحامل ومتابعة النمو والحصول على التطعيمات اللازمة للأطفال.
 
انفوجراف لوزارة التضامن
انفوجراف لوزارة التضامن
 
 
 

التضامن

اسر تكافل وكرامة

المستفيدين من تكافل وكرامة

الدعم النقدي تكافل وكرامة ن برنامج الألف يوم الأولى



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